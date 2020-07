Prezzo più basso per F1 2020 su Amazon: in offerta su PS4 e Xbox One (Di martedì 21 luglio 2020) Erano in tanti ad attendere al varco l'uscita di F1 2020, vale a dire l'ultima incarnazione della celebre serie sportiva a firma Codemasters dedicata all'universo della Formula 1. Una simulazione che ha sempre regalato diverse soddisfazioni agli appassionati di motori e competizione, e che anche quest'anno è andata a graziare i chip dei nostri PC e delle console di ultima generazione di Sony e Microsoft, vale a dire PlayStation 4 e Xbox One. Dotato di licenza ufficiale, il videogame è disponibile per l'acquisto dallo scorso 7 luglio, e si è già imposto come il titolo più venduto delle ultime settimane in Italia, capace di superare i numeri del sontuoso The Last of Us Part 2. https://www.youtube.com/watch?v=Nc1K-vCcd9w&feature=emb title Merito di una formula di gioco collaudata ma pure arricchita, che fa di F1 ... Leggi su optimagazine

