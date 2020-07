Overcooked All You Can Eat: in arrivo su PS5 e Xbox Series X (Di martedì 21 luglio 2020) Team17 e Ghost Town Games hanno appena annunciato Overcooked All You Can Eat, una nuova raccolta di simulazione culinaria per PS5 e Xbox Series X Vi ricordate quegli assurdi ed esilaranti titoli di simulazione culinaria usciti anni fa su PlayStation 4, X Box One, PC e Nintendo Switch? Si, esatto, stiamo parlando proprio della serie Overcooked. Team17 e Ghost Town Games, rispettivamente publisher e developer dei titoli in questione, hanno annunciato la loro intenzione di accorpare i due giochi della serie in una raccolta per next-gen. Proprio oggi, infatti, è stato annunciato Overcooked: All You Can Eat, una collection dei due precendenti Overcooked, DLC inclusi, in arrivo su console next-gen. Ecco tutte le novità di Overcooked: All You ... Leggi su tuttotek

