Osimhen, i dubbi di Chiariello: "Arriverà o farà la fine di Pépé?" (Di martedì 21 luglio 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Oma ci dice che Osimhen ha già fatto le visite mediche e che sta per essere annunciato. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Osimhen, i dubbi di Chiariello: 'Arriverà o farà la fine di Pépé?' - call_the_kernel : Comunque #Osimhen, se vuoi venire vieni e basta. Se hai ancora dubbi e tentennamenti, allora levati dalle palle per… - PalloneBucato : @MammaUltra Comincio ad avere seri dubbi sull'arrivo di #Osimhen. Per quante difficoltà possano esserci, se il gioc… - SiamoPartenopei : IL MATTINO - Osimhen-Napoli, i dubbi si stanno diradando. Lopez pressa l'agente. C'è fiducia - AzzurrissimoTwi : ?? TWITTER. L'esperto di mercato nigeriano non ha dubbi: 'Domani sarà ufficiale Osimhen al Napoli' - -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen dubbi

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Oma ci dice che Osimhen ha già fatto le visite mediche e che sta per essere annunciato. Arriva Iovino e ...Le nubi iniziano a diradarsi e il Napoli vede in maniera sempre più nitida da figura di Victor Osimhen. Quella che si è conclusa è stata la settimana dei dubbi e delle incertezze, delle perplessità e ...