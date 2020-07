Nicki Minaj è incinta per la prima volta: l’annuncio su Instagram (Di martedì 21 luglio 2020) La 37enne rapper, Nicki Minaj, annuncia l’arrivo del primo bambino. Spunta su Instagram le foto dell’artista con il pancione. E’ arrivato finalmente l’annuncio, Nicki Minaj è incinta. L’artista nativa del Trinidad e Tobago, dopo essere scomparsa dalla scena rap americana, è tornata a far parlare di sè con una serie di scatti alla Maria Antonietta. … L'articolo Nicki Minaj è incinta per la prima volta: l’annuncio su Instagram proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

