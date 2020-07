Monza, Galliani molla Ibrahimovic: "Ingaggio troppo alto" (Di martedì 21 luglio 2020) ROMA - Sono poche le speranze di vedere Zlatan Ibrahimovic al Monza nel prossimo campionato di Serie B . Lo ammette dopo aver cullato a lungo il sogno l' ad dei brianzoli, Adriano Galliani , ... Leggi su corrieredellosport

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervistato da Tuttosport, l'amministratore delegato del Monza, nonché ex del Milan, Adriano Galliani, ha parlato di Gianluigi Donnarumma e del traguardo delle 200 ...