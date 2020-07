Maddalena Corvaglia, retroscena: il due di picche che non ti aspetti (Di martedì 21 luglio 2020) Molte fonti riportano il due di picche servito da Maddalena Corvaglia ad un vip molto importante. Un rifiuto che scontenta i fan e che nessuno si aspettava Foto da Instagram: @Maddalena CorvagliaMaddalena Corvaglia è la bellissima showgirl, ex velina storica del tg satirico Striscia La Notizia, dove formò una coppia storica insieme alla collega ed amica Elisabetta Canalis. In questi giorni si è molto parlato di lei per una notizia che ha lasciato un po’ perplessi. Pare che la Corvaglia abbia servito un due di picche ad Alfonso Signorini. A riportare la news è il sito Dagospia. La meravigliosa showgirl avrebbe rifiutato l’offerta di Endemol di prendere parte al cast ... Leggi su chenews

