L’appello di Sea Watch a Lamorgese: «Il governo smetta di accanirsi contro di noi». E l’accusa: «Le nostre denunce danno fastidio a chi finanzia la Libia» (Di martedì 21 luglio 2020) Giorgia Linardi, portavoce e consulente legale di Sea Watch, ha lanciato un appello alla ministra dell’Interno, dopo la visita di Luciana Lamorgese a Lampedusa. «Cogliamo l’occasione per chiedere alla ministra e a questo governo di porre fine all’accanimento nei confronti delle nostre attività, sia in mare che in cielo. La Sea Watch 3 si trova infatti al momento sotto fermo amministrativo, mentre nelle ultime settimane si sono intensificati i controlli anche nei confronti dei nostri equipaggi aerei e dei nostri velivoli», ha chiesto Linardi. Le operazioni aeree di Sea Watch sono certificate dall’ottobre 2019 dall’Ente nazionale dell’aviazione. «Il nostro modus operandi non è cambiato e quindi – ... Leggi su open.online

