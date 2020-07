La Camorra è arrivata in Romagna, cosa è successo (Di martedì 21 luglio 2020) Operazione delle Fiamme Gialle di Rimini con sequestri e fermi in otto regioni L’operazione “Darknet” della Guardia di Finanza di Rimini, ha portato all’arresto di 8 persone e un obbligo di firma, con l’accusa di associazione a delinquere, aggravata dai metodi mafiosi, per aver favorito i clan di appartenenza, in particolare i clan “Sarno” e … L'articolo La Camorra è arrivata in Romagna, cosa è successo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Camorra arrivata Camorra spietata, giovane ucciso e 16enne ferito: la vittima è il fratello di una “nuova leva” dei Casalesi Il Riformista La camorra reinveste nelle sigarette. La Dia: “Crisi Covid può alimentare contrabbando”

La camorra ha ricominciato a reinvestire nelle sigarette di contrabbando. Lo rileva la Dia nell’ultima relazione semestrale, evidenziando che la crisi legata al coronavirus potrebbe alimentare ulterio ...

La ’ndrangheta a Ventimiglia, ma c’è anche la camorra

I rapporti oltre confine Le cosche reggine della ’ndrangheta, anzitutto, con il «locale» di Ventimiglia e le sue ramificazioni sul territorio fino a Diano Marina; ma anche la camorra nella ... il nord ...

