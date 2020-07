Juventus, lo Scudetto può arrivare già giovedì: tutte le combinazioni per la matematica (Di martedì 21 luglio 2020) Una vittoria d’oro. E’ quella che ha ottenuto ieri sera la Juventus nel Monday Night contro la Lazio allo Stadium. Un 2-1 firmato Ronaldo (doppietta) e Immobile, che con il rigore nel finale ha lasciato aperte le speranze di pari per i biancocelesti fino all’ultimo, poi vane. Al di là del ritorno al successo, che dà morale subito dopo un periodo negativo e preoccupante, i tre punti sono serviti ai ragazzi di Sarri per andare a +8 sulla seconda, l’Inter, a quattro turni dal termine. A questo punto, considerando anche il calendario, per il titolo non serve altro che aspettare. Questa, ad oggi, la situazione di classifica dopo la 34ª giornata. Juventus 80 INTER 72 ATALANTA 71 LAZIO 69 La 35ª giornata comincia questa sera, con l’Atalanta impegnata in casa contro il Bologna. Domani l’Inter ... Leggi su calcioweb.eu

