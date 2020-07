Gol e Scudetto, Francesco Totti batte la Lazio nel calcio a 8: “Ma preferirei l’Europa League” (Di martedì 21 luglio 2020) Il primo Scudetto nel 2001, festeggiato con una gran partita all’Olimpico contro il Parma. Il secondo, invece, nella serata di lunedì 20 luglio 2020, nel calcio a 8. Francesco Totti festeggia il successo con la ‘Totti Sporting Club’ vincendo il campionato di calcio a 8 e battendo la Lazio in finale con tanto di gol decisivo su punizione per il 2-1 finale. “Preferisco questo Scudetto o l’Europa League della Roma? Sicuro meglio l’Europa League“, ha risposto Titti al termine della gara di calciotto. Leggi su sportface

