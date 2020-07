Genoa, i convocati di Nicola per il derby: squadra al completo (Di martedì 21 luglio 2020) In vista del derby tra Genoa e Sampdoria, il tecnico del grifone ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro i blucerchiati in programma domani alle ore 21:45. Queste le scelte di Nicola: Portieri: Perin, Ichazo, Marchetti.Difensori: Zapata, Barreca, Criscito, Goldaniga, Biraschi, Masiello, Soumaoro, Romero.Centrocampisti: Lerager, Jagiello, Eriksson, Ghiglione, Schone, Sturaro, Cassata, Ankersen, Rovella, Behrami.Attaccanti: Sanabria, Falque, Pandev, Destro, Favilli, Pinamonti. Foto: sito ufficiale Genoa L'articolo Genoa, i convocati di Nicola per il derby: squadra al completo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

