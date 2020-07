G8 di Genova e mattanza alla Diaz, 19 anni dopo. Giustizia è fatta? (Di martedì 21 luglio 2020) “Roma locuta, causa finita”, scrisse sant’Agostino. La Cassazione si è espressa, il processo è finito. Il 21 luglio 2001, diciannove anni fa, 82 attivisti no global furono picchiati selvaggiamente nella scuola Diaz di Genova, dopo le manifestazioni contro il vertice G8.Ma per ammissione degli stessi pm e delle sentenze, gli autori materiali dei pestaggi non sono stati individuati. Sono stati processati e condannati 28 fra dirigenti e agenti. Tuttavia sulla colpevolezza di sette capisquadra presenti nell’edificio, condannati per non avere impedito le violenze, restano molti dubbi. Il giornalista Roberto Schena ha appena pubblicato un libro-inchiesta sul reparto cui appartenevano, il VII Nucleo sperimentale antisommossa del Primo reparto mobile di Roma: “G8. Processo al ... Leggi su huffingtonpost

G8, Libro Diaz: “Veri colpevoli pestaggi mai individuati e nemmeno mai cercati”

A 19 anni dai fatti della scuola Diaz di Genova esce un libro destinato a far discutere. Un processo al processo del G8 visto dalla parte dei poliziotti capisquadra condannati. “Per ammissione degli s ...

