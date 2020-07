Fortnite sorprende i giocatori rimuovendo tutte le auto dalla mappa (Di martedì 21 luglio 2020) Tutti i giocatori di Fortnite si aspettavano una sorpresa per le auto con l'aggiornamento 13.30 e, sicuramente, ne abbiamo ottenuto uno. Non è quello che molti si aspettavano, dato che gli utenti pensavano di poter guidare le auto dopo il nuovo update.Al contrario, sembra che tutte le auto del gioco siano state rimosse.Dopo aver visitato molte aree del gioco, i giocatori non hanno ancora visto una macchina singola standard. Potete ancora trovare camion, alcuni trattori vicino a Frenzy Farm e alcuni camper sono sparsi sulla mappa, ma le auto standard sono sparite. Le strade di Retail Row e Lazy Lake, due punti noti per la grande quantità di auto sono ora completamente vuote.Leggi altro... Leggi su eurogamer

