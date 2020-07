Energa Olimpia, ennesime conferme: Lamparelli e Sanguigni in giallonero (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiSan Salvatore Telesino (Bn) – È ancora tempo di conferme in casa Energa Olimpia Volley San Salvatore Telesino. Dopo il rinnovo con coach Eliseo, archiviata la permanenza di Biscardi oggi è toccato a Marialaura Lamparelli e Camilla Sanguigni che hanno detto sì alla permanenza nel Sannio. Si tratta di due giocatrici fondamentali per caratteristiche tecniche, ruolo, esplosività e duttilità. Insomma, non troppi stravolgimenti in vista della prossima stagione. Si cerca di mantere l’ossatura con la della rosa che nell’annata conclusasi anticipatamente causa epidemia di Covid-19 aveva sempre abitato i piani alti classifica, inseguendo il sogno play off e B1. Felici della loro scelta, sia Lamparelli che ... Leggi su anteprima24

