Empoli, Marino tuona: “Noi defraudati, il Var in Serie B serve in fretta” (Di martedì 21 luglio 2020) “Siamo stati defraudati per come trattati, mancano diversi cartellini nei confronti dei calciatori dell’Entella, il loro primo rigore non c’era e di conseguenza Fiamozzi sarebbe rimasto in campo. Poi il gol annullato a Gazzola e la severissima espulsione di Henderson, in 700 partite non mi era mai capitato di vedere tanti episodi cosi ammassati in un’unica partita. serve il VAR anche in Serie B e in fretta“. Pasquale Marino parla così dopo la sconfitta contro la Virtus Entella dove il tecnico dell’Empoli recrimina numerosi errori arbitrali. “Avverto tra l’altro molta negatività intorno a questo gruppo, ma i ragazzi vanno solo elogiati – ha aggiunto Marino -. Il destino è ancora nelle nostre mani, possiamo ancora ... Leggi su sportface

