Elettra Lamborghini: nozze in esclusiva a Verissimo? (Di martedì 21 luglio 2020) Secondo “Dagospia” il talk show di Silvia Toffanin, “Verissimo”, si sarebbe accaparrato l’esclusiva del matrimonio di Elettra Lamborghini con il dj Afrojack il 6 settembre in una villa sul Lago di Garda. Inoltre potrebbe esserci anche uno speciale del lieto evento su Real Time. Le nozze più attese e “pazze” dell’anno. Sono state così ribattezzate quelle di Elettra Lamborghini con il fidanzato Afrojack. Le nozze di Elettra Lamborghini aArticolo completo: Elettra Lamborghini: nozze in esclusiva a Verissimo? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Questacanzone_m : Elettra Lamborghini Chiara Ferragni e Giusy Ferreri - _frutafresca_ : Elettra, Elettra Lamborghini ?????? - RadioNovesei96 : Now Playing: Elettra Lamborghini - Hola Kitty (feat. Bizzey)#Solo Quelle che Suonano Bene! - sugamanosuga : @xy0ongi *elettra Lamborghini con la precision de picasso.gif* - valebalestrieri : Elettra Lamborghini e la musica scompare -