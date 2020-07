De Palma, Nursing Up, 'Infermieri mandati allo sbaraglio contro la morte' (Di martedì 21 luglio 2020) Leggo le cifre "ufficiali" dell'INAIL e continuo a chiedermi, sbotta De Palma, come si permette questo Governo di proseguire nella sua ostinata indifferenza di fronte a quanto emerge. L'83 per cento ... Leggi su valledaostaglocal

