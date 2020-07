Covid, lite sul convegno di Salvini. Anatema su chi partecipa. Il virologo Clementi: io ci vado lo stesso (Di martedì 21 luglio 2020) Virologi spaccati e in lite per un convegno organizzato da Matteo Salvini al Senato. Giammai si usi la scienza a fini elettorali, tuona il Patto trasversale per la scienza. E critica la presenza di alcuni suoi esponenti al convegno. Il cui titolo è: “Covid-19 in Italia – Tra informazione, scienza e diritti”. Tra i partecipanti all’evento – previsto per il 27 luglio – Armando Siri, Vittorio Sgarbi (oltre al leader leghista) e poi molti professori, medici e scienziati come Alberto Zangrillo, Matteo Bossetti, Maria Rita Gismondo, Giulio Tarro, e Guido Silvestri, che ha però declinato l’invito. La nota polemica del Patto per la scienza Proprio a loro – ma senza fare nomi – si rivolge la nota del Patto della ... Leggi su secoloditalia

