Civitavecchia, due ragazze aggredite da quattro coetanee: identificate le colpevoli (Di martedì 21 luglio 2020) Al termine di un prolungata attività investigativa, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, in collaborazione con gli agenti della Polizia di Frontiera di Civitavecchia, hanno identificato quattro giovani ragazze che, l’8 marzo scorso, nel corso della movida, avevano aggredito due loro coetanee. In particolare dall’escussione di numerosi testimoni è emerso che nel corso della notte, dopo aver trascorso la serata a bere nei locali del centro, le quattro avevano picchiato selvaggiamente con schiaffi, pugni, calci e sputi, arrivando anche a strappare letteralmente ciocche di capelli due malcapitate, “colpevoli” di essere – per due di loro -, le ex dei loro attuali ... Leggi su ilcorrieredellacitta

