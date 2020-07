Cellnex chiude semestre solido alza stime 2020 (Di martedì 21 luglio 2020) (Teleborsa) – La compagnia telefonica spagnola Cellnex specializzata nelle torri, guidata da Franco Bernabè, ha chiuso il primo semestre con ricavi per 723 milioni di euro, in aumento del 48% rispetto all’anno prima ed un EBITDA di 527 milioni, in crescita del 64%. Il risultato beneficia delle acquisizioni effettuate nel 2019 che hanno avuto un effetto accrescitivo sul fatturato e sul risultato operativo. L’Italia si conferma il secondo mercato più importante con il 23% dei ricavi del gruppo e oltre 10mila siti operativi. La società però chiude il semestre con un risultato netto negativo per 43 milioni di euro, scontando un raddoppio degli ammortamenti e maggiori costi finanziari. Cellnex, che per effetto delle acquisizioni attende un risultato negativo ... Leggi su quifinanza

