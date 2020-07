Cannibale Ronaldo, tutti i numeri (e i record) di un campione senza età (Di martedì 21 luglio 2020) record su record, Cristiano Ronaldo del resto è fatto così: non gli basta un primato, ma ne vuole sempre un altro. Valerio Pennicino/Getty ImagesIeri sera, nel match contro la Lazio deciso da una sua doppietta, ha incastonato l’ennesima perla della sua carriera, diventando il primo giocatore della storia a raggiungere quota 50 gol in Liga, Premier e Serie A. Un bottino raggiunto in 61 match giocati, più veloce anche di Andriy Shevchenko, che ci riuscì con 7 partite in più. Sono 19 i gol segnati nelle ultime 19 gare, 9 quelli realizzati negli 8 incontri post-Covid, numeri pazzeschi che gli permettono di agganciare in testa alla classifica cannonieri Ciro Immobile, anche lui salito a 30 gol con il rigore di ieri sera. Valerio Pennicino/Getty ImagesL’obiettivo per ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Cannibale Ronaldo Cristiano Ronaldo cannibale: ecco il record messo nel mirino dal portoghese Calcio News 24 Doppio Ronaldo, si arrende anche la Lazio. La Juve a un passo dal nono scudetto di fila

TORINO. Scudetto e trono dei bomber. Cristiano Ronaldo vuole prendersi tutto e nella partita che chiude i conti di questo strano campionato, si toglie lo sfizio di riscrivere anche la storia della Ser ...

Cristiano, missione quinta Scarpa d'Oro: servono 7 gol in 6 gare

Cristiano ne ha già sollevate quattro, affusolate e luccicanti: c’è la Scarpa d’Oro 2007-08, prima e indimenticata, vinta nella Manchester rossa quando la leggenda era solo agli inizi. E poi i modelli ...

