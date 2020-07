Call of Duty: Modern Warfare e Warzone pay to win? Scoppia la polemica (Di martedì 21 luglio 2020) Call of Duty: Modern Warfare e Warzone sono stati criticati per essere pay to win, questa è l'accusa dei giocatori che stanno duramente polemizzando contro l'introduzione di due armi a pagamento che offrono vantaggi in termini di gameplay.Con un recente aggiornamento, sul finire di giugno, sono state aggiunte le armi Bruen MK9 e Grau 5.56 che, rapidamente, sono diventate le più usate dagli utenti.Nella modalità battle royale Warzone, occorre completare delle sfide molto difficili per impossessarsi delle armi. Ad esempio, se siete interessati al Grau 5.56, dovrete abbattere 5 nemici in un minuto per ben 25 volte con un fucile d'assalto!Leggi altro... Leggi su eurogamer

