Brescia, Lopez: «Contro il Lecce? Come con la Spal» (Di martedì 21 luglio 2020) Diego Lopez ha analizzato la sfida salvezza Contro il Lecce: le dichiarazioni dell’allenatore del Brescia Diego Lopez, allenatore del Brescia, ha analizzato in conferenza stampa lo sContro diretto con il Lecce. Lecce – «Bisogna cercare di giocare Come nel secondo tempo Contro la Spal. Siamo stati più efficaci al momento di andare sulle fasce. Abbiamo avuto i tempi giusti per cercare e trovare i due attaccanti, siamo stati bravi anche sulle marcature preventive». VITTORIA CON LA Spal – «Era l’obiettivo fondamentale. Lo chiamerei così, non minimo. Il sistema di gioco non cambia in base all’avversario, io ... Leggi su calcionews24

