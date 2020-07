Anticipazioni Daydreamer 27 – 31 luglio: Sanem supplica Emre di dire insieme la verità a Can, ma lui si rifiuta (Di mercoledì 22 luglio 2020) Anticipazioni Daydreamer 27 – 31 luglio: cos’accadrà la settimana prossima? Questa è iniziata sotto i migliori auspici per Can e Sanem, ma alla fine Aylin spingerà il maggiore dei fratelli Divit a dire (in realtà ribadire) che lui non sopporta i misteri e le bugie. Sanem si spaventerà nuovamente e “fuggirà” di nuovo da Can, dicendogli di non amarlo e che tra loro non può esserci nulla, perché lei lo considera solo un amico. Lui sulle prime scoppierà a ridere, ma poi le dirà che deve smettere di giocare con i suoi sentimenti. Vediamo nel dettaglio, puntata per puntata, cosa succederà. Anticipazioni Daydreamer lunedì 27 ... Leggi su pianetadonne.blog

