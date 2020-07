Alitalia, il governo smentisce gli esuberi. Si parte in autunno con 70 aerei (Di martedì 21 luglio 2020) Non proprio un decollo da manuale. Nuova Alitalia, nuove polemiche. Prende forma il piano per l’ennesimo rilancio della compagnia: inizialmente la flotta sarà più piccola, con 70 aerei, ma poi potrà tornare a crescere, fino ad arrivare ad oltre 100 velivoli nel 2023 quando il traffico tornerà normale. La partenza in sordina ha messo però subito in allerta i sindacati che esprimono il loro dissenso e chiede garanzie per l’occupazione. In particolare sulla cifra di 4mila esuberi circolata in queste ore. A stretto giro arrivano però le rassicurazioni del governo. “Gli esuberi non potranno essere 4mila. Contiamo di assorbire più personale possibile in progressione, perché il piano modulare ci porterà, dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano

