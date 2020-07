Alex Zanardi è stato trasferito in un centro di neuro-riabilitazione in provincia di Lecco (Di martedì 21 luglio 2020) Trentadue giorni dopo l’incidente in handbike, Alex Zanardi ha lasciato l’ospedale di Siena per essere trasferito in un centro specialistico di neuro-riabilitazione di Villa Beretta a Costa Masnaga (Lecco). Lo ha annunciato la direzione sanitaria dell’ospedale universitario dove è stato ricoverato fino a oggi: “In questi giorni si è concluso il programma di sedo-analgesia al quale era sottoposto l’atleta. Dopo la sospensione della sedazione, la normalità dei parametri cardio-respiratori e metabolici, la stabilità delle condizioni cliniche generali e del quadro neurologico hanno consentito il trasferimento del campione in un centro specialistico di recupero e ... Leggi su ilfattoquotidiano

