Zapata Juventus, ora cambia tutto: arriva la decisione dell’Atalanta (Di lunedì 20 luglio 2020) Zapata Juventus – La Juventus sembrerebbe aver adocchiato Duvan Zapata per rinforzare l’attacco. Il centravanti colombiano degli orobici sta lasciando tutti di stucco, con Paratici che studia l’offensiva per strapparlo all’Atalanta. Da Bergamo arrivano nuovi sviluppi sulla trattativa: adesso cambia tutto, con la Juve colta di fatto di sorpresa. Zapata Juve: l’Atalanta non arretra e alza il prezzo L’Atalanta, stando alle ultime indiscrezioni, non avrebbe intenzione di privarsi del suo attaccante. Le ultime prestazioni avrebbero convinto il club di Percassi ad alzare il prezzo del cartellino e adesso il costo dell’operazione sarebbe astronomico. Leggi anche: Juventus Lazio probabili formazioni: ... Leggi su juvedipendenza

