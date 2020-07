Tidei: auguri a Rosati, ottimo lavoro in Arsial una garanzia (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma – “Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Antonio Rosati, presidente del cda di Arsial, per la sua nomina a amministratore delegato di Eur s.p.a”. Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Attivita’ produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva). “Eur s.p.a. e’ una societa’ strategica e cruciale per la citta’ di Roma e le capacita’ professionali di Rosati- prosegue- sono la migliore assicurazione per il piano di rilancio economico, infrastrutturale e culturale che lo stesso neo amministratore delegato ha annunciato di voler mettere in campo. L’ottimo lavoro svolto da Rosati all’Arsial ... Leggi su romadailynews

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Con la nomina a coordinatore della provincia di Viterbo di Felice Casini, il progetto di Italia Viva nel Lazio si arricchisce di un nuovo e importante pun ...

