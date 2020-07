Terapia “anti aging”: guidare l’invecchiamento delle cellule ora si può (Di lunedì 20 luglio 2020) Rallentare l’invecchiamento della nostra pelle e, più in generale, di tutto il nostro corpo. Adesso appare scientificamente possibile. Basta manomettere il “navigatore” con cui le nostre cellule scelgono la via del tramonto che le condurrà alla morte. Lo dimostra lo studio, citato online dall’Ansa, che a San Diego (Usa) alcuni ricercatori dell’Università della California hanno svolto sulle cellule di lievito. Se il risultato sarà confermato anche su cellule umane, potrà portare allo sviluppo di nuove terapie “anti-aging”. I ricercatori, guidati dal biologo Nan Hao, hanno scoperto che l’invecchiamento del nostro corpo non è semplicemente determinato da un accumulo progressivo di danni nelle cellule. In ... Leggi su velvetgossip

