Serena Enardu crisi di pianto | L’ex di Pago fuori controllo [VIDEO] (Di lunedì 20 luglio 2020) Un compleanno salato, al gusto di lacrime, per Serena Enardu che non ha esitato a condividere su Instagram, un VIDEO in cui la si vede non proprio al settimo cielo. Il momento NO di Serena Enardu Serena Enardu domenica 19 luglio ha compiuto 44 anni. Quello che però è passato ai suoi follower non è … L'articolo Serena Enardu crisi di pianto L’ex di Pago fuori controllo VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

zazoomblog : Serena Enardu in lacrime su Instagram: “è dura da accettare…” (FOTO) - #Serena #Enardu #lacrime #Instagram: - zazoomblog : Serena Enardu un compleanno totalmente da dimenticare - #Serena #Enardu #compleanno - mounds_shame : Serena Enardu era considerata una delle troniste più in gamba mai passate da #UominieDonne. Pazzesco come in un ann… - blogtivvu : Serena Enardu compie 44 anni e ringrazia i fan ma non riesce a trattenere le lacrime ??? ?? Le sue parole (VIDEO com… - blogtivvu : Serena Enardu piange per il suo compleanno: “A volte credo di non meritarmi la vostra stima…” (VIDEO) -