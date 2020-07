Scoprire Roma sulle tracce della famiglia Borghese (Di lunedì 20 luglio 2020) I BorgheseEsistono mille modi per raccontare Roma: la capitale italiana è così ricca di tesori, alcuni famosi in tutto il mondo altri nascosti, da risultare quasi impossibile conoscerla pienamente persino per chi ci vive. Abbiamo allora pensato di tracciare un itinerario – anch’esso per esigenze di spazio non esaustivo – a partire da una delle famiglie che ne segnarono la storia.I Borghese furono cardinali, papi, politici, generali, ma soprattutto mecenati. Sotto la loro influenza i palazzi si abbellirono di opere, poi entrate a pieno titolo tra i maggiori capolavori della storia dell’arte: statue, dipinti, affreschi, decorazioni, complessi architettonici stupefacenti. In particolare, fu il cardinale Scipione Borghese, nipote di Paolo V, ad occupare un ruolo ... Leggi su huffingtonpost

Esistono mille modi per raccontare Roma: la capitale italiana è così ricca di tesori, alcuni famosi in tutto il mondo altri nascosti, da risultare quasi impossibile conoscerla pienamente persino per ...