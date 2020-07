Scadenze fiscali, Sangalli: “serve provvedimento urgente” (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – “I dati più recenti sull’andamento dei consumi rendono chiaro quanto sia difficile la situazione e quanto sia profonda la crisi di fatturato e di liquidità delle imprese. I termini dei versamenti di saldo e acconto andrebbero riaperti (senza sanzioni e interessi) almeno fino al 30 settembre. E andrebbero riprogrammate anche le Scadenze fiscali di settembre, prevedendo moratorie più ampie ed inclusive”. Lo afferma il Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, in un’intervista a ‘Il Messaggero”, aggiungendo che sulle Scadenze fiscali serve un provvedimento urgente. Nel caso la proroga non arrivi, Sangalli non è per la della disobbedienza fiscale anche perchè siamo ancora in un ... Leggi su quifinanza

Capezzone : +++Ieri a @staseraitalia #staseraitalia+++ CLIPPINO 3 (grazie a ?@Carlo_bis?) Mancato rinvio delle scadenze fiscali… - GiovanniToti : 'Ristoratori in crisi? Cambino lavoro'. Non è una frase qualunquista sentita al bar. Lo ha detto un viceministro al… - GiovanniToti : 'Non si prorogano le scadenze fiscali. Le Partite Iva non stanno peggio di altri'! Ecco un'altra offesa ai nostri l… - Roky99760738 : RT @francesco_scoma: Occorre che il Governo accolga le proposte di @ItaliaViva tra cui quella di prorogare le scadenze fiscali di luglio. S… - MarcoPellacani6 : RT @GiovanniToti: 'Ristoratori in crisi? Cambino lavoro'. Non è una frase qualunquista sentita al bar. Lo ha detto un viceministro all'econ… -