Sant'Agata de' Goti, Pasqualino Ciervo: "Mi candido a sostegno di Valentino" (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant'Agata de' Goti (Bn) – Le elezioni amministrative di settembre si avvicinano e nella città saticulana, dopo il terremoto politico che portò alla sfiducia del sindaco Giovannina Piccoli, iniziano a delinearsi gli schieramenti in campo. A sostegno di Valentino, che proprio qualche settimana addietro aveva ufficializzato la sua ricandidatura a sindaco, arriva la candidatura di Pasqualino Ciervo. Ho fornito piena disponibilità al candidato sindaco Carmine Valentino, innanzitutto per scelta politica/amministrativa, condividendola anche con altri componenti che in questi mesi ho rappresentato in Consiglio Comunale". Così Pasqualino Ciervo, già consigliere comunale di maggioranza e ...

