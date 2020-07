Roma, precipitano da 20 metri in un cantiere: morti due operai (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma,20 luglio 2020 - E' una lunga striscia rossa quella degli infortuni mortali sul lavoro. L'ultima tragedi è cosa di questa mattina a Roma . Due operai sono morti dopo essere precipitati in un ... Leggi su quotidiano

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Sono morti i due operai precipitati in un cantiere edile. Secondo quanto si è appreso, si tratta di due italiani di 29 e 53 anni. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.ROMA. Sono morti i due operai precipitati in un cantiere edile. Secondo quanto si è appreso, si tratta di due italiani di 29 e 53 anni. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sono in corso acc ...