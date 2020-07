PS5 ha un'architettura a meta strada tra RDNA1 e RDNA2? (Di lunedì 20 luglio 2020) Sony ha già reso note le specifiche di PS5 e ha già confermato che la GPU userà l'architettura AMD RDNA2 custom. Tuttavia, dopo il reveal delle caratteristiche tecniche, in molti hanno messo in dubbio la questione parlando di un supporto parziale a tale architettura.Oggi, si torna sulla questione con dei nuovi rumor condivisi dall'utente Twitter Blue Nugroho, che ha pubblicato sul suo profilo una conversazione con un altro utente, Gavin Stevens, e il principal graphics engineer di Sony, Rosario Leonardi.Stevens ha tentato di scoprire nuove informazioni sull'architettura e lo sviluppatore ha risposto: "sono le 5 del mattino e ho trascorso tutta la notte giocando a Ghost of Tsushima. Capisco la curiosità, ma ho dei vincoli che non mi permettono di dire nulla oltre a quello che è stato ... Leggi su eurogamer

PS5 architettura Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : PS5 architettura