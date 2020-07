Novara, reati sessuali a danno di minori: smantellata 'psicosetta' (Di lunedì 20 luglio 2020) commenta Una 'psicosetta', potentissima e con base operativa a Novara, è stata scoperta al termine di una complessa indagine dalla Questura di Novara, che ha eseguito in collaborazione con il Servizio ... Leggi su tgcom24.mediaset

poliziadistato : #SquadraMobile Novara e #Sco hanno individuato una psicosetta in provincia di Novara con diramazioni a Milano e nel… - HuffPostItalia : Smascherata psico-setta a Novara, contestati reati sessuali anche su minori - Agenzia_Italia : Scoperta 'psicosetta' nel Novarese accusata di reati sessuali, anche su minori - anna_veraldi : RT @poliziadistato: #SquadraMobile Novara e #Sco hanno individuato una psicosetta in provincia di Novara con diramazioni a Milano e nel pav… - AriannaAmbrosi0 : RT @HuffPostItalia: Smascherata psico-setta a Novara, contestati reati sessuali anche su minori -

Ultime Notizie dalla rete : Novara reati

Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù ed alla commissione di numerosi e gravi reati sessuali anche ai danni di ... a una "psico-setta" scoperta dalla polizia di Novara ...Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù ed alla commissione di numerosi e gravi reati sessuali anche ai danni di minorenni. E' questa l'accusa nei confronti del capo e degl ...