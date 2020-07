Microsoft Teams: in sviluppo la modalità a due schermi (Di lunedì 20 luglio 2020) Microsoft Teams aggiorna la sua roadmap con l’introduzione, collocata per dicembre 2020, del supporto completo ai due schermi. Microsoft Teams – Detagli La crescita esponenziale di Microsoft Teams ha portato un aumento dell’utenza media richiedendo un cambio nelle priorità di sviluppo e aggiornamento. Se prima Teams era utilizzato maggiormente per la gestione aziendale e di team di lavoro digitali, ora il target si sta gradualmente espandendo. Per far fronte alle richieste dell’utenza, Microsoft ha aggiornato più volte l’applicazione introducendo nuove feature e riorganizzando sia la gestione dei team sia i criteri di sicurezza. Nonostante le molteplici funzioni introdotte ... Leggi su windowsinsiders

Brevi_SpA : MERCOLEDÌ 22/7 h. 14.30, WEBINAR EDU: TORNARE A SCUOLA CON MICROSOFT E WINBLU È EASY! L'emergenza COVID ha cambiat… - LauraFujiko : La stupenda melodrammaticità del business English è quella cosa grazie alla quale dei files su Microsoft Teams dive… - anna_belle_f : Come ripeto a casa vs. come ripeto all'esame appena vedo la faccia del prof su Microsoft Teams - DataMediaHub : Una breve storia delle video chat, come si sono evolute, e in che modo la pandemia ha costretto la tecnologia a svi… - sinbthememes : @arskyumji No, i used Microsoft teams and facebook fjdjjd -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft Teams Microsoft rilascia un importante update per Teams - iPhone Italia iPhoneItalia - Il blog italiano sull'Apple iPhone Assenza della sezione "Dispositivi" nelle Impostazioni.

mi chiamo Sabina e sono una consulente indipendente. Usi Teams on line (https://teams.microsoft.com)? In caso affermativo, è normale che non visualizzi la sezione Dispositivi, che è disponibile solo ...

Microsoft rilascia un importante update per Teams

Microsoft porta tante novità nella sua app Teams, come le riunioni gratuite con più persone. Microsoft Teams è una sorta di hub per il lavoro dei gruppi di lavoro tramite Office 365. Si possono ...

mi chiamo Sabina e sono una consulente indipendente. Usi Teams on line (https://teams.microsoft.com)? In caso affermativo, è normale che non visualizzi la sezione Dispositivi, che è disponibile solo ...Microsoft porta tante novità nella sua app Teams, come le riunioni gratuite con più persone. Microsoft Teams è una sorta di hub per il lavoro dei gruppi di lavoro tramite Office 365. Si possono ...