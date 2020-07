L’Inter si gode il Sanchez post lockdown: re degli assist dopo Messi… (Di lunedì 20 luglio 2020) Un pareggio tra mille polemiche, ma l'Inter può comunque vedere il lato positivo della medaglia: Alexis Sanchez. L'attaccante cileno, dopo la sosta forzata per il coronavirus, è tornato ad essere il Niño Maravilla che tutti volevano. Il 7 nerazzurro ha messo a referto un altro assist che gli permette di raggiungere una statistica assolutamente importante in Europa...Inter sorride: Sanchez re degli assist, o quasi...caption id="attachment 994593" align="alignnone" width="639" Sanchez (getty images)/captionAlexis Sanchez si conferma uomo assist in casa Inter e nota lieta in un momento non facile. Il cileno ha messo a referto un altro assisti portando il suo bottino a quota sette da quando i maggiori ... Leggi su itasportpress

infoitsport : EDICOLA CDS – La Roma ferma l’Inter: Sarri gode al JHotel - infoitsport : PRIMA PAGINA CORRIERE - Napoli in rimonta. La Roma ferma l'Inter: Sarri gode al J Hotel - jolillo2020 : @SerieA @OfficialASRoma Con un fallo evidentissimo non fischiato nonostante il richiamo del var, ma l'Inter non è l… - infoitsport : L’Inter si gode la crescita di Salcedo: base di accordo con il Verona, ecco il futuro - bianca_caimi : RT @fcin1908it: L’Inter si gode la crescita di Salcedo: base di accordo con il Verona, ecco il futuro -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter gode L’Inter raddoppia. Kumbulla è solo l’inizio: “Non è fatto escluso che arrivi…” fcinter1908