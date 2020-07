Lino Guanciale si è sposato in segreto: ecco chi è la moglie Antonella Liuzzi (Di lunedì 20 luglio 2020) A dare la notizia è il giornale di Noci, comune in provincia di Bari dov’è nata la sposa. Ma una foto appare anche sul profilo Instagram dell’attore: Lino Guanciale, protagonista di tante fiction di RaiUno (Non dirlo al mio capo sta andando in onda in replica) e Antonella Liuzzi si sono sposati in gran segreto. Cerimonia sabato 18 luglio in Campidoglio, Roma. Che i due fossero una coppia era noto già dal 2019, quando avevano postato una foto che li ritraeva innamorati e felici. E ora le nozze. Lei non ha niente a che fare con il mondo dello spettacolo: è program coordinator alla School of Business della Bocconi a Milano. È figlia del senatore Piero Liuzzi. Visualizza questo post su Instagram Un post ... Leggi su ilfattoquotidiano

gelatocolorato : mi fa troppo ridere pensare che la sera prima io e @sofixtrash inconsce di tutto non abbiamo fatto altro che sperar… - FQMagazineit : Lino Guanciale si è sposato in segreto: ecco chi è la moglie Antonella Liuzzi - Wannabesciampi : Scusate ma chiccazzo è Lino Guanciale? Io pensavo fosse un utente twitter con il nick 'simpatico' - Spiralwavemood : RT @perchetendenza: 'Lino Guanciale': Perché si è sposato con Antonella Liuzzi in una cerimonia per pochi intimi al Campidoglio https://t.c… - GazzettaDelSud : #Nozze segrete per #LinoGuanciale, l'attore ha sposato la compagna Antonella Liuzzi -