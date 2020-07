Juventus-Lazio, Inzaghi: “Tutti bravissimi, nessuno deve toccare i miei ragazzi” (Di martedì 21 luglio 2020) “Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi perché nonostante i tanti problemi abbiamo giocato una partita di personalità. Sono stati tutti bravissimi, nessuno me li deve toccare”. Lo ha detto il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, dopo la sconfitta per 2-1 all’Allianz Stadium contro la Juventus. “C’è un po’ di dispiacere perché dopo la sosta abbiamo avuto tanti problemi – ha aggiunto Inzaghi ai microfoni di Sky Sport -. Volevamo prendere questo punto nel finale per festeggiare il ritorno in Champions dopo 13 anni”. Infine sull’esclusione di Lukaku: “Niente di sensazionale: in uno sport di squadra ci sono delle regole e degli orari, tutti devono ... Leggi su sportface

