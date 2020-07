Gualdo Cattaneo, fuggono 23 migranti in quarantena. Ora non si sa dove sono (Di lunedì 20 luglio 2020) Risultati tutti negativi al Covid-19 i 25 migranti arrivati a Gualdo Cattaneo da Agrigento. Molti di questi, ieri sera, si sono allontanati dalla struttura di accoglienza dove erano sottoposti a quarantena precauzionale. 25 migranti trasferiti a Gualdo Cattaneo da Agrigento, sottoposti a regime di quarantena precauzionale, e di cui si sono perse le tracce. Questo … L'articolo Gualdo Cattaneo, fuggono 23 migranti in quarantena. Ora non si sa dove sono proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

MediasetTgcom24 : Perugia, fuggiti 23 dei 25 migranti giunti a Gualdo Cattaneo #Migranti - Vera_Semprevera : RT @SkyTG24: Deputato Lega: “23 migranti in quarantena fuggiti da Gualdo Cattaneo” - Max79863712 : RT @GiorgiaMeloni: Caro Speranza, sarebbe utile anche non far entrare liberamente in Italia migliaia di clandestini, e poi consentire loro… - MimmoFiori55 : RT @GiorgiaMeloni: Caro Speranza, sarebbe utile anche non far entrare liberamente in Italia migliaia di clandestini, e poi consentire loro… - masfulv : RT @GiorgiaMeloni: Caro Speranza, sarebbe utile anche non far entrare liberamente in Italia migliaia di clandestini, e poi consentire loro… -