Giornalismo in lutto, è morto Massimo Signoretti (Di lunedì 20 luglio 2020) Massimo Signoretti è morto all’età di 87 anni. Il giornalista è stata una voce storica di Radio Rai. ROMA – lutto nel mondo del Giornalismo. E’ morto all’età di 87 anni Massimo Signoretti, voce storica di Radio Rai e dell’Ascoli. Una scomparsa che lascia un vuoto incolmabile in questo settore vista la sua lunga carriera come cronista, ma anche esponente del’Associazione della Stampa Romana e della Federazione Nazionale della Stampa italiana. Massimo Signoretti morto La morte di Massimo Signoretti è stata confermata da Fnsi che con una nota ha voluto ricordare il giornalista ... Leggi su newsmondo

