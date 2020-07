Eva Grimaldi papabile concorrente Gf Vip | Signorini porta battaglia nella Casa (Di lunedì 20 luglio 2020) L’anticipazione di TvBlog dice che Eva Grimaldi è una papabile concorrente anche se non arrivano ancora conferme ufficiali. Se la notizia fosse confermata porterebbe un nuova ‘battaglia’ nella Casa: Eva Grimaldi è una papabile concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip? Se così fosse farebbe riemergere alla luce il trio amoroso: Grimaldi–battaglia–Nunez. Nuovo cast … L'articolo Eva Grimaldi papabile concorrente Gf Vip Signorini porta battaglia nella Casa proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

justriccardo : RT @seadatrash: Eva Grimaldi probabilmente al #GFVIP Chi sa se freeze sarà contenta - seadatrash : Eva Grimaldi probabilmente al #GFVIP Chi sa se freeze sarà contenta - bellicapelli15 : Blogo retroscena: anche Eva Grimaldi e Nicola Ventola visti per il Grande fratello vip 5 - FabioTraversa : RT @tvblogit: Blogo retroscena: anche Eva Grimaldi e Nicola Ventola visti per il Grande fratello vip 5 -

Il portale Tv Blog ha anticipato che Eva Grimaldi avrebbe sostenuto il provino per diventare uno dei concorrenti della prossima edizione. Qualora l’incontro fosse andato come sperato, l’attrice ...Provini, casting e colloqui continuano ad andare avanti. Nella Casa del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini vuole farci entrare volti indimenticabili. Per questo motivo, si lavora alacremente per ...