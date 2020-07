Dalla Germania: “Juventus interessata a Gosens” (Di lunedì 20 luglio 2020) La Juventus sarebbe interessata a Robin Gosens. Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Kicker, sembrerebbe che il club bianconero avrebbe puntato l’esterno dell’Atalanta, autore di 9 gol in questa stagione e potrebbe assecondare la richiesta di 30 milioni della società nerazzurra, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli. L’esterno tedesco con cittadinanza olandese è nel mirino anche di Inter e soprattutto Hertha Berlino. Gosens, infatti, non ha mai nascosto di voler giocare in Bundesliga un giorno. Leggi su sportface

