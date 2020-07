Covid-19, individuati due clienti della escort positiva: avviati i test (Di lunedì 20 luglio 2020) Modica: la polizia ha individuato due clienti dell’escort contagiata dal Covid-19 nei giorni scorsi. avviati i test per valutare la situazione. Sicilia, individuati due clienti dell’escort contagiata dal Coronavirus. Entrambi, come riporta FanPage, sono residenti di Ragusa, luogo in cui la donna ha operato nei giorni precedenti al manifestarsi dei sintomi. La donna, dopo essersi … L'articolo Covid-19, individuati due clienti della escort positiva: avviati i test proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

