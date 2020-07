Conte non ci sta: “Calendario folle per metterci in difficoltà” (Di lunedì 20 luglio 2020) Antonio Conte su tutte le furie al termine del match contro la Roma. Il tecnico punta il dito: “Alla fine chi prende uno schiaffo è sempre l’Inter” Antonio Conte perde la pazienza al termine della partita contro la Roma, terminata 2-2. Il tecnico ne ha per tutti e opta per la difensiva, con una strategia comunicativa molto feroce. “Il nostro è un calendario folle, fatto per metterci in difficoltà. Giochiamo sempre alle 21.45, gli altri hanno sempre un giorno in più di riposo – tuona Conte. Non voglio creare polemiche o trovare scuse, ma se il calendario lo sceglie la Lega… beh, forse allora noi non eravamo presenti. È la terza partita di fila che giochiamo contro una squadra che ha riposato un giorno o un giorno e mezzo più ... Leggi su zon

