Bastano due minuti con due gol di CR7 | Juventus liquida pure la Lazio | scudetto a un passo

Questa volta la Juve non fa sconti. Non si fa rimontare e si aggiudica il match-ball che vale il nono scudetto consecutivo. Lo fa battendo quella che è stata - o quel che resta - della rivale che più le ha tenuto testa in questo campionato. I bianconeri superano la bestia nera Lazio, che aveva trionfato in Supercoppa e nella partita d'andata, grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo nella ripresa, dopo un primo tempo giocato su buoni livelli dai padroni di casa. Anche questa volta però, come avvenuto con Sassuolo e Milan, la squadra di Sarri ha scherzato con il fuoco, rischiando di farsi raggiungere dopo aver confezionato il doppio vantaggio. Il rigore di Immobile, causato da un errore di Bonucci, ha riaperto una partita che sembrava chiusa. Ma questa Lazio, con la rosa corta e le energie ridotte al lumicino, non ...

