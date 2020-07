Bar Rafaeli condannata per evasione fiscale | Video (Di lunedì 20 luglio 2020) Bar Rafaeli condannata per evasione fiscale: la top model dovrà pagare una multa di 2,5 milioni e scontare e nove mesi di servizi sociali, Video. Bar Rafaeli è stata condannata per evasione fiscale dal tribunale distrettuale di Tel Aviv. Con lei è stata condannata anche la madre Zipora Refaeli. Le due donne hanno patteggiato: entrambe … L'articolo Bar Rafaeli condannata per evasione fiscale Video è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

AdolfoTasinato : @dottcorbelli @pietro_nurra @Omero79 Ma è Bar Rafaeli il problema che impedisce di dare soldi all’Italia? È colpa d… -

Ultime Notizie dalla rete : Bar Rafaeli Israele, Bar Refaeli condannata per evasione fiscale: folla ad attenderla in tribunale Corriere TV Bar Rafaeli condannata per evasione fiscale | Video

: la top model dovrà pagare una multa di 2,5 milioni e scontare e nove mesi di servizi sociali, video. Bar Rafaeli è stata condannata per evasione fiscale dal tribunale distrettuale di Tel Aviv. Con l ...

La top model Bar Refaeli condannata per evasione fiscale – VIDEO

Condannata per evasione fiscale la top model Bar Refaeli con la madre: nove i mesi di condanna che sono stati patteggiati dalla modella. Guai giudiziari per la top model israeliana Bar Refaeli, che un ...

: la top model dovrà pagare una multa di 2,5 milioni e scontare e nove mesi di servizi sociali, video. Bar Rafaeli è stata condannata per evasione fiscale dal tribunale distrettuale di Tel Aviv. Con l ...Condannata per evasione fiscale la top model Bar Refaeli con la madre: nove i mesi di condanna che sono stati patteggiati dalla modella. Guai giudiziari per la top model israeliana Bar Refaeli, che un ...