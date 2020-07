Auto fuori strada, a bordo una mamma e due figli. Il più piccolo è grave (Di lunedì 20 luglio 2020) grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla strada del Poggiale : per cause in corso di accertamento un'Auto è uscita fuori strada. A bordo una famiglia di Grosseto , una mamma con i due ... Leggi su lanazione

Ultime Notizie dalla rete : Auto fuori Auto fuori strada, a bordo una mamma e due figli. Il più piccolo è grave LA NAZIONE Auto fuori strada sulla provinciale: feriti due giovani di 19 e 22 anni

Due giovani sono rimasti feriti in uno spaventoso incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 17 tra Ottana e Bolotana. Si tratta di un 19enne di Macomer e di un 22enne di Noragugume, ora ricoverati ...

Un morto e alcuni feriti:

Un pedone è stato travolto e ucciso da un'auto all'ingresso di Villasimius lungo la strada che porta a Cagliari. Sul posto i carabinieri di Villasimius e San Vito e i Vigili del fuoco di San Vito. I v ...

