Alex Zanardi, “possibile trasferimento in un centro di riabilitazione”. I medici continuano a ridurre i sedativi per farlo uscire dal coma (Di lunedì 20 luglio 2020) Buone notizie per Alex Zanardi. Secondo indiscrezioni un centro di riabilitazione attende a breve l’arrivo del campione paralimpico. I medici stanno procedendo da giorni con una graduale riduzione dei sedativi per un lento risveglio dal coma farmacologico e a breve l’ex pilota di Formula 1 potrebbe tornare cosciente. Nel frattempo la famiglia sta valutando la migliore struttura per la riabilitazione, ipotizzando anche di spostarsi all’estero, in una clinica simile a quella dove è stato seguito Michael Schumacher. A breve, quindi, Alex Zanardi uscirà dal ricovero nel reparto di terapia intensiva del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dove si trova dallo scorso 19 giugno. Quel giorno subì un grave ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkySportF1 : Le ultime news sulle condizioni di Alex #Zanardi: avviata la riduzione della sedazione #SkySport @SkySport - rtl1025 : ?? I medici dell'ospedale di Siena hanno avviato 'la progressiva riduzione della sedo-analgesia' per Alex #Zanardi,… - Travagliato : RT @fattoquotidiano: Alex Zanardi, “possibile trasferimento in un centro di riabilitazione”. I medici continuano a ridurre i sedativi per f… - fattoquotidiano : Alex Zanardi, “possibile trasferimento in un centro di riabilitazione”. I medici continuano a ridurre i sedativi pe… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Alex Zanardi, ipotesi trasferimento all'estero dall'ospedale di Siena per la riabiltazione -